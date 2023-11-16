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Antalya’da 1 milyon kullanımlık bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Antalya’da 1 milyon kullanımlık bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Antalya’da jandarmanın uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere karşı yaptığı operasyonda, bir araçta 2 bin 560 adet (1 milyon 68 bin kullanımlık) A4 sentetik bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüphelide 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüphelilerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde 3 şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 bin 560 adet (1 milyon 68 bin kullanımlık) A4 Sentetik Cannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hakkında adli işlemlere devam ettiği belirtildi.

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