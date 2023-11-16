BIST 7.775
DOLAR 28,67
EURO 31,15
ALTIN 1.810,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de 12 kargocu zehirlendi! Kolideki kimyasal madde sızıntı yaptı!

Kocaeli'de 12 kargocu zehirlendi! Kolideki kimyasal madde sızıntı yaptı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir kargo dağıtım merkezinde içinde kimyasal madde bulunan kolide yaşanan sızıntı sonrası zehirlenme şüphesiyle 12 kişi hastanelere kaldırıldı.

Abone ol

Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, gözlerinde yanma hissi ve kesif koku oluşmasının ardından şüphelendikleri kolileri dışarı taşıdı. Bu sırada içinde kimyasal "benzoil klorür" maddesi bulunduğu öğrenilen kolilerden sızma yaşandı.

İş yerindeki 12 kişinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, olay yerinde kurulan karantina çadırında kimyasal maddeyle temas eden ve etkilenen kişilere müdahale etti.

Dezenfekte çalışmasıyla kimyasaldan arındırılan çalışanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi
Deprem bölgesinde KOSGEB'e destek başvurusu 45 bine ulaştı!
Deprem bölgesinde KOSGEB'e destek başvurusu 45 bine ulaştı!
Bu hafta 5 film sinemaseverlerle buluşacak
Bu hafta 5 film sinemaseverlerle buluşacak
Kastamonu'da ahşap ev alevlere teslim oldu, uzun çaba sonucunda söndürüldü
Kastamonu'da ahşap ev alevlere teslim oldu, uzun çaba sonucunda söndürüldü
İlkay Gündoğan’ın menajerinden transfer iddialarına yanıt!
İlkay Gündoğan’ın menajerinden transfer iddialarına yanıt!
Antalya’da 1 milyon kullanımlık bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
Antalya’da 1 milyon kullanımlık bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
Kırıkkale'de asansör parçalarını çalan hırsız yakalandı
Kırıkkale'de asansör parçalarını çalan hırsız yakalandı
Hakan Ural 'ilk defa duydum' dedi Adnan Oktar örgütü detayları seks kasetleri çekilip...
Hakan Ural 'ilk defa duydum' dedi Adnan Oktar örgütü detayları seks kasetleri çekilip...
Bakan Hakan Fidan: Batı Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü
Bakan Hakan Fidan: Batı Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü
Eskişehir'de su içinde kalan engelli simitçinin arabasını vatandaşlar kurtardı
Eskişehir'de su içinde kalan engelli simitçinin arabasını vatandaşlar kurtardı
Şanlıurfa Haliliye'de ekmek üretim tesisi kuruldu, günde 6 bin ekmek üretilecek
Şanlıurfa Haliliye'de ekmek üretim tesisi kuruldu, günde 6 bin ekmek üretilecek
Adıyaman'da yoğun sis sebebiyle konutlar gözden kayboldu
Adıyaman'da yoğun sis sebebiyle konutlar gözden kayboldu