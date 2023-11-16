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Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, Engin Polat'ın da yer aldığı 8 tutuklu başka cezaevlerine nakledildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan şüphelilerden Alper Kürşat Polat ve Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Tutuklular Engin Polat ve babası Sezgin Polat Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, şüphelilerden Can Polat, Halit Polat, Can Doğu ve Metin Yılmaz Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Şüphelilerin usulü bir işlem gereği cezaevlerinin değiştirildiği öğrenildi.

Dilan Polat ve Sıla Doğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda  

Aralarında Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu diğer 6 şüpheli ise Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmaya devam ediyor.

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