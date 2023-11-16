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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

HEDEP'ten dikkat çeken yerel seçim kararı büyükşehir detayı CHP'ye mesaj

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
HEDEP'ten dikkat çeken yerel seçim kararı büyükşehir detayı CHP'ye mesaj

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin, "Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adayımızla çıkacağımızı karar altına almış durumdayız." dedi.

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Yerel seçimlere doğru partiler yol haritalarını netleştirmeye başladı. HEDEP, 2024 yerel seçimlerinde ilk iki sırada yer almadıkları yerlerde başka partilerle ittifaka açık olduklarını duyurdu.

Oruç, kentteki gazetecilerle otelde buluştuğu toplantıda partisinin Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin çalışmalarını anlattı.

Seçimde bir perspektif oluşturmak için halkın görüşlerine başvurduklarını belirten Oruç, "Halkımızın bizden çok net bir talebi oldu: 'Bu yerel seçimlerde 2019'daki gibi ya da son mayıs ayındaki seçimlerdeki gibi HDP'nin, yeni adımızla da HEDEP'in görülmediği, yok sayıldığı, görülmeyeceği, aynı masada oturulmayacağı bir ittifakı biz istemiyoruz.' dedi. Biz, halkımızın bu taleplerini aynı zamanda konjonktürün, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin de farkında olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"HDP hele bize oy versin ama kenarda dursun" yaklaşımı

Oruç, seçim ittifaklarının demokratik bir zeminde açık ve şeffaf şekilde yapılması halinde ittifakta olacaklarını belirterek, "Aksi takdirde 'HDP hele bize oy versin ama kenarda dursun, HEDEP bizim yanımızda görünmesin' gibi bir yaklaşımı bu dönem kabul etmeyeceğimizi ilan ettik. Adana kamuoyunun da bunu bilmesini isterim çünkü gerçekten Adana Büyükşehir Belediyesi, bizler için önemlidir." diye konuştu.

Yerel seçim stratejileri konusunda bilgi veren Oruç, "Türkiye'de birinci ve ikinci olduğumuz beldelerde, belediyelerde ve büyükşehirlerde kendi adayımızla çıkacağımızı karar altına almış durumdayız." dedi.

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