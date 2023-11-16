Rusya Merkez Bankası Başkanı: Faiz oranı yüksek kalacak!

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina: Enflasyon çarkının yavaşlaması, ekonominin 12 ayda yaratılan rekor kredi hacmini sindirebilmesi için faiz oranı bir süre daha yüksek kalacak.

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyon oranında gelecek yıl yüzde 4 hedefine ulaşacaklarını belirterek, "Ardından faiz oranını düşürmeye başlayacağız. Ancak enflasyon çarkının yavaşlaması, ekonominin 12 ayda yaratılan rekor kredi hacmini sindirebilmesi için faiz oranı bir süre daha yüksek kalacak." dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankasının, vatandaşların ve iş dünyasının kayıplarını azaltmak için faiz oranını artırmak zorunda kaldığını vurgulayan Nabiullina, "Pek çok kişinin faiz oranındaki artış nedeniyle endişe duyduğunu anlıyoruz. Ancak bunu yapmasaydık, zamanında tepki göstermeseydik, bundan vatandaşların, iş dünyasının ve devletin kaybı çok daha büyük olurdu." diye konuştu.

Nabiullina, gelecek yıl enflasyon hedef orana ulaşmayı beklediklerini anlatarak, “Temel senaryomuz, önümüzdeki yıl enflasyonu yüzde 4 hedefine getireceğimizi gösteriyor. Ardından faiz oranını düşürmeye başlayacağız. Ancak enflasyon çarkının yavaşlaması, ekonominin 12 ayda yaratılan rekor kredi hacmini sindirebilmesi için faiz oranı bir süre daha yüksek kalacak." ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 27 Ekim'de 200 baz puan artışla 15'e yükseltmişti.