BIST 7.775
DOLAR 28,67
EURO 31,15
ALTIN 1.810,92
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

"Piaf! The Show", 6 Aralık'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek

"Piaf! The Show", 6 Aralık'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek

Başrolünde dünyaca ünlü yıldız Nathalie Lermitte'in yer aldığı "Piaf! The Show", Türkiye'de ilk kez Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelenecek.

Abone ol

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana dünyadaki önemli Fransız prodüksiyonlarının başında gelen gösteri, 50'den fazla ülkede 600'ü aşkın kapalı gişe performansın ardından 6 Aralık'ta İstanbul'da seyirciyle buluşacak.

İki bölümden oluşan gösteride, müzisyen Edith Piaf'ın unutulmaz şarkıları, orijinal sahne düzeni ve daha önce kimsenin görmediği Edith Piaf görüntüleri eşliğinde yorumlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
HEDEP'ten dikkat çeken yerel seçim kararı büyükşehir detayı CHP'ye mesaj
HEDEP'ten dikkat çeken yerel seçim kararı büyükşehir detayı CHP'ye mesaj
Kocaeli'de 12 kargocu zehirlendi! Kolideki kimyasal madde sızıntı yaptı!
Kocaeli'de 12 kargocu zehirlendi! Kolideki kimyasal madde sızıntı yaptı!
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme! 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi
Deprem bölgesinde KOSGEB'e destek başvurusu 45 bine ulaştı!
Deprem bölgesinde KOSGEB'e destek başvurusu 45 bine ulaştı!
Bu hafta 5 film sinemaseverlerle buluşacak
Bu hafta 5 film sinemaseverlerle buluşacak
Kastamonu'da ahşap ev alevlere teslim oldu, uzun çaba sonucunda söndürüldü
Kastamonu'da ahşap ev alevlere teslim oldu, uzun çaba sonucunda söndürüldü
İlkay Gündoğan’ın menajerinden transfer iddialarına yanıt!
İlkay Gündoğan’ın menajerinden transfer iddialarına yanıt!
Antalya’da 1 milyon kullanımlık bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
Antalya’da 1 milyon kullanımlık bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
Kırıkkale'de asansör parçalarını çalan hırsız yakalandı
Kırıkkale'de asansör parçalarını çalan hırsız yakalandı
Hakan Ural 'ilk defa duydum' dedi Adnan Oktar örgütü detayları seks kasetleri çekilip...
Hakan Ural 'ilk defa duydum' dedi Adnan Oktar örgütü detayları seks kasetleri çekilip...
Bakan Hakan Fidan: Batı Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü
Bakan Hakan Fidan: Batı Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü
Eskişehir'de su içinde kalan engelli simitçinin arabasını vatandaşlar kurtardı
Eskişehir'de su içinde kalan engelli simitçinin arabasını vatandaşlar kurtardı