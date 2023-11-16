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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı için hazırlıklar başladı

Konyaspor'da Kasımpaşa maçı için hazırlıklar başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

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Milli takımlarda yer alan oyuncuların katılmadığı ve Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışması ve 5’e 2 ile devam eden antrenman, 5’e 5 oyunlar ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile hazırlıklarına devam edecek.

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