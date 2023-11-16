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Teslim etmediği telefonları satıp otomobil aldı! Kargo çalışanı yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Teslim etmediği telefonları satıp otomobil aldı! Kargo çalışanı yakalandı

Adana’da teknoloji mağazasına teslim edeceği 850 bin TL değerindeki 33 cep telefonundan 28'ni satıp otomobil aldığı öne sürülen kargo çalışanı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, özel bir kargo şirketinde çalışan Azim G. (21) teknoloji mağazasına teslim edeceği 3 koli içerisindeki piyasa değeri 850 bin TL olan 33 cep telefonunu çaldı. Mağaza ürünün gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

Polis, 700 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından kargo çalışanı Azim G.'nin teknoloji mağazasından telefonları teslim etmeden çıktığını belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda Azim G evinde yakalandı. Operasyonda şüphelinin evinde çaldığı 5 cep telefonu da ele geçirildi.

28 telefonu satıp otomobil almış

Yakalanan şüphelinin 28 cep telefonunu satıp, piyasa değeri 400 bin TL olan bir otomobil aldığı, aracı da sevgilisi İ.D.'nin (19) üzerine yaptırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin cep telefonlarının parasıyla aldığı otomobile ise el konuldu.

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