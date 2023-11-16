Meteroloji'den Şırnak ve Siirt için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ve Şırnak için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların duyarlı olunması gerektiğini belirten Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yüksek rakımlarda kar beklentisi olduğunu duyurdu.



Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur, 2 bin 500 metre üzeri rakımlarda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.