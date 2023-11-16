Gaziantep'te park halindeki 3 otomobilin lastikleri jantlarıyla çalındı

Gaziantep kent merkezinde ve Nizip ilçesinde park halindeki 3 aracın lastikleri jantlarıyla beraber çalındı. Lastikleri çalınan araçlardan 2'sinin lüks olması dikkat çekerken, vatandaşlar ise tedirginlik yaşamaya başladı.

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Gaziantep'te son günlerde esrarengiz hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Son bir hafta içerisinde Gaziantep kent merkezinde 1, Nizip ilçesinde ise 2 aracın lastiklerinin tamamı jantlarıyla beraber çalındı. Hırsızlık olayları sonrası lastiksiz kalan araçların hepsinin kaldırım taşı üzerine oturtulması ise dikkat çekti.

Araç sahipleri mağdur, vatandaşlar tedirgin



Son bir haftada yaşanan birbirinin aynısı 3 hırsızlık olayı, güne şok bir manzara ile uyanan araç sahiplerini mağdur ederken, vatandaşları ise tedirgin ediyor. Kent merkezinde ve Nizip ilçesinde meydana gelen esrarengiz hırsızlık olayları ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.