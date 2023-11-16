BIST 7.778
DOLAR 28,67
EURO 31,16
ALTIN 1.811,08
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te park halindeki 3 otomobilin lastikleri jantlarıyla çalındı

Gaziantep'te park halindeki 3 otomobilin lastikleri jantlarıyla çalındı

Gaziantep kent merkezinde ve Nizip ilçesinde park halindeki 3 aracın lastikleri jantlarıyla beraber çalındı. Lastikleri çalınan araçlardan 2'sinin lüks olması dikkat çekerken, vatandaşlar ise tedirginlik yaşamaya başladı.

Abone ol

Gaziantep'te son günlerde esrarengiz hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Son bir hafta içerisinde Gaziantep kent merkezinde 1, Nizip ilçesinde ise 2 aracın lastiklerinin tamamı jantlarıyla beraber çalındı. Hırsızlık olayları sonrası lastiksiz kalan araçların hepsinin kaldırım taşı üzerine oturtulması ise dikkat çekti.

Araç sahipleri mağdur, vatandaşlar tedirgin

Son bir haftada yaşanan birbirinin aynısı 3 hırsızlık olayı, güne şok bir manzara ile uyanan araç sahiplerini mağdur ederken, vatandaşları ise tedirgin ediyor. Kent merkezinde ve Nizip ilçesinde meydana gelen esrarengiz hırsızlık olayları ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da bölünmüş yolda refüjden geçen kamyon kazaya sebep oldu
Sakarya'da bölünmüş yolda refüjden geçen kamyon kazaya sebep oldu
Ali Babacan'dan Bahçeli'ye ağır eleştiriler, 'yeni anayasa' çıkışı: Bizden destek falan beklemeyin
Ali Babacan'dan Bahçeli'ye ağır eleştiriler, 'yeni anayasa' çıkışı: Bizden destek falan beklemeyin
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı için hazırlıklar başladı
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı için hazırlıklar başladı
Teslim etmediği telefonları satıp otomobil aldı! Kargo çalışanı yakalandı
Teslim etmediği telefonları satıp otomobil aldı! Kargo çalışanı yakalandı
Meteroloji'den Şırnak ve Siirt için şiddetli yağış uyarısı yapıldı
Meteroloji'den Şırnak ve Siirt için şiddetli yağış uyarısı yapıldı
Kendine serum takan hemşire uykudan uyanamadı, gözyaşlarıyla uğurlandı
Kendine serum takan hemşire uykudan uyanamadı, gözyaşlarıyla uğurlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netenyahu'nun iftirasına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netenyahu'nun iftirasına tepki
Rusya Merkez Bankası Başkanı: Faiz oranı yüksek kalacak!
Rusya Merkez Bankası Başkanı: Faiz oranı yüksek kalacak!
Emlak vergisinde son gün 30 Kasım!
Emlak vergisinde son gün 30 Kasım!
Samsun'da sosyal medya tacizcisinin cezası belli oldu
Samsun'da sosyal medya tacizcisinin cezası belli oldu
Kazakistan'ın nüfusu 20 milyon oldu!
Kazakistan'ın nüfusu 20 milyon oldu!
Mars'taki keşif araçlarıyla sinyal kesildi nedeni belli oldu
Mars'taki keşif araçlarıyla sinyal kesildi nedeni belli oldu