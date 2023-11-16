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Sakarya'da bölünmüş yolda refüjden geçen kamyon kazaya sebep oldu

Sakarya'da bölünmüş yolda refüjden geçen kamyon kazaya sebep oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bölünmüş yolda refüjden geçmeye kalkan kamyona motosiklet çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 54 PG 454 plakalı kamyon, Yalı Mezarlığı önünde bölünmüş yolda refüjü aşarak karşı yöne geçmek istedi. Kocaali istikametinden Karasu istikameti yönünde seyir halinde olan Yavuz İ. idaresindeki 54 AIH 366 plakalı motosiklet de kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Ağır yaralanan Yavuz İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun refüjden geçmeye çalıştığı esnada motosikletin çarpması, kamyon sürücüsünün yoluna devam etmesi yer alıyor.

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