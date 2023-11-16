TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel ve Saadet'e ziyaret! Yeni anayasa randevusu...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretlerinde yeni anayasa çalışmaları ve Can Atalay’ın durumunun ele alındığı belirtiliyor. Kurtulmuş, Saadet Partisi Grubu'nu da ziyaret etti.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş'un Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya ile görüşmesi, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Yaklaşık 40 dakika süren ziyarette TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

Özel'le yeni anayasaya kapıyı kapattı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önce Sadet Partisi Meclis Grup yönetimini ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretlerinde yeni anayasa çalışmaları ve Can Atalay’ın durumunun ele alındığı belirtiliyor.

Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Numan beyle olan görüşmede anayasa konu olmadı. Yargı darbesini meşrulaştıracak bir teklife olumlu bakmamız zaten mümkün değil, zaten böyle bir teklif de gelmedi" dedi.

'Gerekirse katilimize sahip çıkarız'

Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin soruya da yanıt veren Özel, "Bir el 4 ay, 6 ay kararını değiştirmiş, bir el Dink'in katilini korumuş kollamış. Bu, "Biz gerekirse katilimize bile sahip çıkarız" demektir. Karanlık ve derin güçler hepimize karşı racon kesmektedir. Buna teslim olmayacağız. Demokrasiye karşı suçlar defterine çizilecek. Bu yapıya teslim olmayacağız" dedi.