BIST 7.775
DOLAR 28,67
EURO 31,15
ALTIN 1.810,92
HABER /  POLİTİKA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel ve Saadet'e ziyaret! Yeni anayasa randevusu...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel ve Saadet'e ziyaret! Yeni anayasa randevusu...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretlerinde yeni anayasa çalışmaları ve Can Atalay’ın durumunun ele alındığı belirtiliyor. Kurtulmuş, Saadet Partisi Grubu'nu da ziyaret etti.

Abone ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş'un Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri İsa Mesih Şahin ve Bülent Kaya ile görüşmesi, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı devam etti. Yaklaşık 40 dakika süren ziyarette TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

Özel'le yeni anayasaya kapıyı kapattı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önce Sadet Partisi Meclis Grup yönetimini ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretlerinde yeni anayasa çalışmaları ve Can Atalay’ın durumunun ele alındığı belirtiliyor.

Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Numan beyle olan görüşmede anayasa konu olmadı. Yargı darbesini meşrulaştıracak bir teklife olumlu bakmamız zaten mümkün değil, zaten böyle bir teklif de gelmedi" dedi. 

'Gerekirse katilimize sahip çıkarız'

Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin soruya da yanıt veren Özel, "Bir el 4 ay, 6 ay kararını değiştirmiş, bir el Dink'in katilini korumuş kollamış. Bu, "Biz gerekirse katilimize bile sahip çıkarız" demektir. Karanlık ve derin güçler hepimize karşı racon kesmektedir. Buna teslim olmayacağız. Demokrasiye karşı suçlar defterine çizilecek. Bu yapıya teslim olmayacağız" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı
İstanbul'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili o iddiaya yanıt verdi: Aramızı bozamazlar
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili o iddiaya yanıt verdi: Aramızı bozamazlar
Zonguldak'ta yağış sebebiyle kontrolden çıkan araç kanala düştü
Zonguldak'ta yağış sebebiyle kontrolden çıkan araç kanala düştü
Gaziantep'te park halindeki 3 otomobilin lastikleri jantlarıyla çalındı
Gaziantep'te park halindeki 3 otomobilin lastikleri jantlarıyla çalındı
Sakarya'da bölünmüş yolda refüjden geçen kamyon kazaya sebep oldu
Sakarya'da bölünmüş yolda refüjden geçen kamyon kazaya sebep oldu
Ali Babacan'dan Bahçeli'ye ağır eleştiriler, 'yeni anayasa' çıkışı: Bizden destek falan beklemeyin
Ali Babacan'dan Bahçeli'ye ağır eleştiriler, 'yeni anayasa' çıkışı: Bizden destek falan beklemeyin
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı için hazırlıklar başladı
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı için hazırlıklar başladı
Teslim etmediği telefonları satıp otomobil aldı! Kargo çalışanı yakalandı
Teslim etmediği telefonları satıp otomobil aldı! Kargo çalışanı yakalandı
Meteroloji'den Şırnak ve Siirt için şiddetli yağış uyarısı yapıldı
Meteroloji'den Şırnak ve Siirt için şiddetli yağış uyarısı yapıldı
Kendine serum takan hemşire uykudan uyanamadı, gözyaşlarıyla uğurlandı
Kendine serum takan hemşire uykudan uyanamadı, gözyaşlarıyla uğurlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netenyahu'nun iftirasına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netenyahu'nun iftirasına tepki
Rusya Merkez Bankası Başkanı: Faiz oranı yüksek kalacak!
Rusya Merkez Bankası Başkanı: Faiz oranı yüksek kalacak!