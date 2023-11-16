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33 yaşındaki kişi bir aydır Milas'ta aranıyordu, İstanbul'dan çıktı

33 yaşındaki kişi bir aydır Milas'ta aranıyordu, İstanbul'dan çıktı

Milas'ta 16 Ekim günü evden 'işe gidiyorum' diye ayrılan ve aradan geçen bir aylık süre zarfında izine rastlanmadığı için hem ailesi hem de güvenlik güçleri tarafından aranan şahıs, İstanbul'da bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahsın, yaşı 18'den büyük olduğu için kayıp haberi üzerine polis tarafından bulunduğu ancak kendi rızası ile evine dönmesi gerektiği belirtildi.

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Milas’ta yaşayan ve Boğaziçi Mahallesi’nde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Fethi Mete Altındağ'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunarak bulunmasını istemişti.

6 Ekim Pazartesi günü evden işe gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha izine rastlanmayan ve telefonlara da cevap alamayan yakınları, her gün servis aracılığıyla işe giden Altındağ’ın, o gün servise binmediğini öğrendi. 5 yaşında bir çocuk babası olan Fethi Mete Altındağ'ın hayatından endişe eden yakınlarının güvenlik güçlerine müracaatı sonrası Milas ve çevresinde arama çalışmaları başlatılmıştı. Şahsın kaybolduğuna ilişkin yayınlanan haberlerin hemen ardından Milas polisi ve jandarmanın girişimleri ile şahıs İstanbul polisi tarafından bulundu. Altındağ’ın bulunması ailesini ve sevenlerini mutlu ederken, şahsın zorla değil kendi rızası ile Milas'a dönme hakkı olduğu öğrenildi.

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