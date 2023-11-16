Göztepe Voleybol, Vakıfbank'ı mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, dün oynanan müsabakada V.Bank’ı mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

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Voleybol, dün oynanan müsabakada V.Bank’ı mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nin 7. haftasında İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda V.Bank’ı konuk etti. Rakibini 3-0’lık net bir skorla geçen sarı-kırmızılılar, bu sezonki 4. galibiyetini elde etti ve puan tablosunda da 3. sıraya yükseldi.



Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, Zorlu bir periyottan sonra çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını belirtti. Alkan, seviyelerini yukarı çektikleri bir sürece girdiklerini de ifade ederek, “Aşağıdan yukarı çıkmak ne kadar zor olsa da burada kalmak çok daha zor. Daha önce avcıyken şuan av konumundayız.



Bunun farkındayız. Özellikle bu sezon play-off potasında olmak takımlar için çok kolay değil ve bu konumda kalmak bizim için çok önemli. Her maç sonuna kadar mücadele etmek zorundayız. Bunu oyuncularımıza söylüyoruz. Onlar da Pazar-Çarşamba-Pazar demeden mücadele ediyorlar. Emekleri için kutluyorum hepsini. İki gün içerisinde tekrardan bir deplasmana gideceğiz. Pazar günü de istediğimiz oyunu oynar ve galibiyet elde edersek bizim için çok iyi bir dönüm noktası olacak. Sonuna kadar mücadeleye devam” dedi.