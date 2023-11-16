BIST 7.783
DOLAR 28,67
EURO 31,15
ALTIN 1.810,61
HABER /  GÜNCEL

Önündeki araca çarpmamak için fren yapan minibüs yan yattı, 1 kişi yaralandı

Önündeki araca çarpmamak için fren yapan minibüs yan yattı, 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde önündeki araca çarpmamak için fren yapan minibüs, yağış nedeniyle kontrolü kaybolunca savrularak yan yattı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Abone ol

Kaza, İslahiye ilçesi Otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı yönünden Hatay istikametine giden Ahmet K. kontrolündeki minibüs, kırmızı ışığın yanması ile öndeki araçlara çarpmamak için firene bastı. Bu esnada yağış sebebiyle ıslanan yolda kayan minibüs, savrulduktan sonra yan yattı.

Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet K. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türksat, AfrikaCom 2023 Fuarı'na katıldı
Türksat, AfrikaCom 2023 Fuarı'na katıldı
Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor
Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor
Kırıkkale'de kaçak içki operasyonu yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale'de kaçak içki operasyonu yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı
4 katlı binada yangın çıktı! 26 kişi öldü
4 katlı binada yangın çıktı! 26 kişi öldü
Sivas'ta yeni jeotermal sera kurulacak!
Sivas'ta yeni jeotermal sera kurulacak!
Samsun'da akaryakıt hırsızları yakalandı, 5 kişi tutuklandı
Samsun'da akaryakıt hırsızları yakalandı, 5 kişi tutuklandı
A Milli Takım'da iki oyuncu kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da iki oyuncu kadrodan çıkarıldı
Adıyaman'da yüksek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Adıyaman'da yüksek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Tarım fuarı Growtech 22 Kasım'da Antalya'da açılacak
Tarım fuarı Growtech 22 Kasım'da Antalya'da açılacak
Adana Demirspor'da Mario Balotelli ameliyat edildi
Adana Demirspor'da Mario Balotelli ameliyat edildi
İstanbul Çekmeköy'de bir kişiyi döverek aracını zorla aldı, operasyonla yakalanıp tutuklandı
İstanbul Çekmeköy'de bir kişiyi döverek aracını zorla aldı, operasyonla yakalanıp tutuklandı
Almanya - Türkiye maçının hakemi açıklandı
Almanya - Türkiye maçının hakemi açıklandı