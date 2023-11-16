Türksat, AfrikaCom 2023 Fuarı'na katıldı

Türksat AŞ, teknoloji, telekomünikasyon ve uydu etkinliği AfricaCom 2023 Fuarı'na katılarak, bölge ülkelerindeki yayıncı ve data hizmet sağlayıcılarıyla yeni işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türksat, Afrika'nın en büyük telekomünikasyon ve uydu haberleşme teknolojileri etkinliği AfricaCom 2023 Fuarı'nda yerini aldı.

CapeTown Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki standında 14-16 Kasım'da ziyaretçilerini ağırlayan Türksat, özellikle Afrika'da güçlü kapsama alanlarıyla ön plana çıkan yeni nesil uydularını tanıttı.

Kıtada etkinliğini artırmaya başlayan şirket, Türkiye'nin Afrika'daki uydu hizmetleri pazarındaki yerini de güçlendiriyor.

Fuar kapsamında, uydu haberleşmesi, data hizmetleri konularında üst düzey toplantılar gerçekleştirilirken bölge ülkelerindeki yayıncı ve data hizmet sağlayıcılarıyla yeni işbirliği görüşmeleri de yapıldı.