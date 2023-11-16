BIST 7.792
DOLAR 28,67
EURO 31,16
ALTIN 1.810,55
HABER /  EKONOMİ

Türksat, AfrikaCom 2023 Fuarı'na katıldı

Türksat, AfrikaCom 2023 Fuarı'na katıldı

Türksat AŞ, teknoloji, telekomünikasyon ve uydu etkinliği AfricaCom 2023 Fuarı'na katılarak, bölge ülkelerindeki yayıncı ve data hizmet sağlayıcılarıyla yeni işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türksat, Afrika'nın en büyük telekomünikasyon ve uydu haberleşme teknolojileri etkinliği AfricaCom 2023 Fuarı'nda yerini aldı.

CapeTown Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki standında 14-16 Kasım'da ziyaretçilerini ağırlayan Türksat, özellikle Afrika'da güçlü kapsama alanlarıyla ön plana çıkan yeni nesil uydularını tanıttı.

Kıtada etkinliğini artırmaya başlayan şirket, Türkiye'nin Afrika'daki uydu hizmetleri pazarındaki yerini de güçlendiriyor.

Fuar kapsamında, uydu haberleşmesi, data hizmetleri konularında üst düzey toplantılar gerçekleştirilirken bölge ülkelerindeki yayıncı ve data hizmet sağlayıcılarıyla yeni işbirliği görüşmeleri de yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor
Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor
Kırıkkale'de kaçak içki operasyonu yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale'de kaçak içki operasyonu yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı
4 katlı binada yangın çıktı! 26 kişi öldü
4 katlı binada yangın çıktı! 26 kişi öldü
Sivas'ta yeni jeotermal sera kurulacak!
Sivas'ta yeni jeotermal sera kurulacak!
Samsun'da akaryakıt hırsızları yakalandı, 5 kişi tutuklandı
Samsun'da akaryakıt hırsızları yakalandı, 5 kişi tutuklandı
A Milli Takım'da iki oyuncu kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da iki oyuncu kadrodan çıkarıldı
Adıyaman'da yüksek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Adıyaman'da yüksek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Tarım fuarı Growtech 22 Kasım'da Antalya'da açılacak
Tarım fuarı Growtech 22 Kasım'da Antalya'da açılacak
Adana Demirspor'da Mario Balotelli ameliyat edildi
Adana Demirspor'da Mario Balotelli ameliyat edildi
İstanbul Çekmeköy'de bir kişiyi döverek aracını zorla aldı, operasyonla yakalanıp tutuklandı
İstanbul Çekmeköy'de bir kişiyi döverek aracını zorla aldı, operasyonla yakalanıp tutuklandı
Almanya - Türkiye maçının hakemi açıklandı
Almanya - Türkiye maçının hakemi açıklandı
İsrail, Gazze'deki Mavi Marmara Anıtı'nı yıktı! Mavi Marmara'yı basan askerlermiş...
İsrail, Gazze'deki Mavi Marmara Anıtı'nı yıktı! Mavi Marmara'yı basan askerlermiş...