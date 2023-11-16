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Meteoroloji Hatay'da yaşayan vatandaşları kuvvetli yağış için uyardı

Meteoroloji Hatay'da yaşayan vatandaşları kuvvetli yağış için uyardı

Hatay Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Hatay’da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği bildirildi.

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Hatay Meteoroloji Müdürlüğü’nün tarafından yapılan uyarıda, “Bugün (Perşembe) günü Hatay ve ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ve ulaşımda aksamalar ile sahil kesiminde hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

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