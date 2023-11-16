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Denizlili halterci kızlar Meksika'da Türkiye'yi temsil ettiler, altın madalya kazandılar

Denizlili halterci kızlar Meksika'da Türkiye'yi temsil ettiler, altın madalya kazandılar

Meksika'da yapılan Halter Dünya Şampiyonasında 45 kg'da podyuma çıkan milli sporcular Cansu Bektaş ve Gamze Altun altın madalya kazandı. Kadın Milli Takımının Denizlili antrenörü Ferhat Coşkun, Halter Dünya Şampiyonasında görev alarak madalya gururunu Denizli’ye taşıdı.

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Türkiye Halter Federasyonu’nun açıklamasına göre 45 kg'da podyuma çıkan milli sporcu Cansu Bektaş, Meksika’nın Guadalajara kentindeki organizasyonda koparmada altın, silkmede gümüş, toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı kiloda yarışan diğer milli halterci Gamze Altun ise silkmede altın, toplamda bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu. Kadın Milli Takımının Antrenörü Denizlili Ferhat Coşkun, Halter Dünya Şampiyonasında görev alarak madalya gururunu Denizli’ye taşıdı.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, milli haltercileri ve antrenör Ferhat Coşkun’u elde edilen başarıdan dolayı kutladı.

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