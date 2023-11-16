Muş'ta ilk kez ağrısız dikişsiz V-NOTES ameliyatı yapıldı

Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda belirli bazı merkezlerde yapılabilen bir ameliyat tekniği olan V-NOTES ameliyatı Muş'ta yapıldı. Muş Devlet Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde ilk kez uygulanan bir teknikle yeni bir ameliyata imza attı.

Abone ol

Türkiye’de son yıllarda birkaç merkezde yapılabilen bir ameliyat tekniği olan V-NOTES (Vajinal-Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) yöntemi ilk defa Muş’ta yapıldı. Muş Devlet Hastanesine başvuran 3 çocuk annesi Sümeyye Ataman (40), ilk defa yapılan bir ameliyat tekniği olan V-NOTES yöntemi ile sağlığına kavuştu.



Son yıllarda açık ameliyatlardan uzaklaşıp dokulara daha az zararlı yaklaşımlara eğilim artmakta olduğunu ifade eden Muş Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Ayberk Çakır, V-NOTES tekniğini ilk defa uyguladıklarını belirterek, “Doğurganlığını tamamlamış hastamız tüp bağlama ameliyatı için hastanemize başvuruda bulundu. Bu ameliyatta biz herhangi bir karında kesi yapmadık. Bir dikiş izi bulunmamakta ve V-NOTES tekniğini ilk defa burada uyguladık. Yatış süresi taburculuk açısından daha kısa sürmekte diğer ameliyatlara göre ve kozmetik açıdan daha ön plana çıkmaktadır bu ameliyat 20 dakika yarım saat sürmekte. Hastamız aynı gün bile taburcu olabilmekte bu sayede herhangi bir izi görülmediği için ve herhangi bir ağrısı olmadığı için yatış süresi kısaldığı zaman hem maliyet açısından hem hastanın enfeksiyon açısından hastane enfeksiyonu tarafında bizim için daha önemlidir” dedi.



V-NOTES tekniğini Muş'ta ilk defa kullandıklarını söyleyen Çakır, “Laparoskopik ameliyatlar kadın doğum kliniğinde uygulanmaktadır. Bu genelde büyük merkezlerde standart hale gelmiştir. Karından bir santimlik veya yarım santimlik kesiklerle 3-4 kesik şeklinde bu ameliyatlar gerçekleşmektedir. Son yıllarda trend olan yeni yöntem olan V-NOTES tekniği uygulanmaktadır. Bu yöntemi Muş Devlet Hastanesinde ilk defa yaptık. Kadın doğumla ilgili yaptığımız hemen hemen bütün ameliyatları vajinal V-NOTES tekniği uygulayarak herhangi bir kalıntı iz olmadan kesi olmadan bu ameliyatları gerçekleştirmekteyiz. Bu teknik ile rahim alınması, kanser ameliyatları, rahim sarkması, tüp bağlama ameliyatları, yumurtalık dönmesi ve dış gebelik ameliyatlarını laparoskopik olarak kapalı yapabildiğimiz bütün ameliyatları V-NOTES desteğiyle yapabiliriz. Hem hasta için daha konforlu hem de herhangi bir iz dikiş görünmemektedir” şeklinde konuştu.