Denizli Buldan'da papaz erik ağaçları ikinci ürünlerini verdi

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi’nde çiftçilik yapan Zeki Çiftçi’nin bahçesinde bulunan papaz erik ağaçları, sonbaharda ikinci ürünlerini verdi.

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Küresel iklim değişikliği doğanın olduğu gibi ağaçlarında dengesini bozdu. Bugüne kadar eşi benzeri görülmeyen hadiselere bir yenisi Buldan’ın tarımıyla ünlü Kadıköy Mahallesi’nde yaşandı.



Kadıköy Mahallesi’nde tarımla uğraşan Zeki Çiftçi, bahçesinde bulunan erik ağaçlarının çiçek açmasından sonra erik vermeye başladığını belirterek “Mayıs ayında normal zamanında Papaz eriklerimiz ürünlerini verdi. Bizde topladık. Daha sonra ağaçlar çiçeklenmeye başladı. Soğuklar gelirse çiçekleri vurur endişesi taşırken, eriklerin olmaya başladığını gördük. Büyüklerimize sorduğumuzda böyle bir olayı hiç görmediklerini ve duymadıklarını söylediler. Bizde erikleri topladık. Tadı, lezzeti aynı Mayıs ayında topladığımız erikler gibiydi. Aynı durumun benzeri, arkadaşlarımızın bahçelerindeki armut ağaçlarında da yaşandığını duyduk. Allah sonumuzu hayır eylesin” dedi.