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Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Şeref Çelik idaresindeki 02 D 5002 plakalı minibüs, Haydarlı köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Türkmenler ile Eren Arslan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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