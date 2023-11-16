Rize'de sahilde gezen 11 yaşındaki çocuk denize düştü

RİZE'de ablasıyla yürüdüğü sırada dengesini kaybeden çocuk, dalgakırandan denize düştü. Çocuğun yüzme bilmesi adeta hayatını kurtardı. Dalga kıranın alt kısmındaki tümseğe çıkmayı başaran çocuk, botla yardımına gelen polis tarafından karaya çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.Abone ol
Olay 15.30 sıralarında Rize Merkez Sahil Dolgu Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ablası ile gezdiği sırada dengesini kaybeden Erzurum nüfusuna kayıtlı 11 yaşındaki B.Ç. denize düştü. Yaklaşık 3 metrelik yükseklikteki dalga kırandan düşen çocuk yüzerek dalga kıranın alt kısmındaki tümseğe çıkarak kurtarılmayı bekledi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi. Rize limanından çıkış yapan sahil güvenlik botunun gelmesiyle çocuk bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.
Yeniden Rize limanına getirilen 11 yaşındaki çocuk bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.