Üç Bant Bilardo Şampiyonası yeniden başlıyor, bu yıl Sinop'ta oynanacak

Bir süredir ara verilen Orta ve Batı Karadeniz Üç Bant Bilardo Şampiyonası yeniden başlıyor. Şampiyona; 25-27 Kasım tarihleri arasında Sinop’ta oynanacak.

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Bilardo severlerin merakla beklediği Orta ve Batı Karadeniz Üç Bant Bilardo Şampiyonası, 25-27 tarihlerinde Sinop'ta gerçekleşecek. Modi Spor Kulübü Başkanı Nurettin Karakurt, turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakurt, yaptığı açıklamada, “25-27 Kasım tarihleri arasında Orta ve Batı Karadenizi kapsayan 12 ilin organizasyona davetli olduğu, toplamda en iyi 32 sporcunun katılacağı bir organizasyonun hazırlıkları devam ediyor. 3 bant disipliniyle ilgili tesisimizi yeni hayata geçirdik. Turnuvayla da açılışı yapmış olacağız. Güzel olacak, uzun süredir Karadeniz bölge şampiyonalarına ara vermiştik. Yeniden, 32 sporcunun katılımıyla güzel bir turnuva gerçekleştireceğiz. Bilardo gerçekten güzel bir spor, güzel bir yarışma sporu, kavgasız gürültüsüz çok nitelikli bir spor. Sportif boyutunu öne çıkartmamız toplumsal gelişim açısından çok kıymetli olarak görüyorum” dedi.

''Finali mesai gününde oynayacağız”



Yarışmaya katılacak sporcuların kriterleri hakkında bilgi veren Karakurt, “Dikkat ettiğimiz teknik durum şu; devam eden dinamik genel klasmanda Türkiye Bilardo Federasyonu, mevcut sporcuların kriterlerini takip ediyor ve 2 yıllık performanslarını takip ediyor. Katılan sporcularımızın dinamik genel klasmana göre dizilişlerini sağlayacağız ve rakipleri dinamik genel klasmana göre belli olacak. Bu şu demek oluyor; 1 numaralı sporcu ile 32 numaralı sporcu ilk turda eşleşmiş oluyor. İlk turdan sonra buradaki gösterdikleri performansla ilk 16 belli olacak ve 1 numaralı sporcu 16 numara ile eşleşecek sonrasında merdiven sistemiyle sonuna kadar gitmiş olacak. Yarı final pazartesi günü olacak. Cumartesi ve Pazar diğer maçlar oynanacak. Salonumuz 2 masalı dolayısıyla yapacağımız maç sayısı en fazla 16, bu da toplamda 32 maç ediyor. Bu nedenle yarı final pazartesi gününe sarktı, finali mesai gününde oynayacağız” diye konuştu.