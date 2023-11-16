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Kocaeli'de zabıta ekipleri marketlerde raf fiyatları denetimi yapıyor

Kocaeli'de zabıta ekipleri marketlerde raf fiyatları denetimi yapıyor

Çayırova'da marketlerde raf ile kasa fiyatları arasında oluşabilecek farklılıkların önüne geçilmesi amacıyla zabıta ekipleri denetim yapıyor.

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Çayırova zabıtası, market denetimlerine ara vermeden devam ediyor. İlçede bulunan tüm marketlerde denetimlerini sıklaştıran ekipler, raf ile kasa fiyatı, işletme ruhsatı kontrolü yapıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, girdikleri markette belirlenen kalemlerde ürünlerin raf fiyatlarına baktıktan sonra, kasadaki fiyatlarla karşılaştırıyor.

Aynı zamanda marketlerin işletme ruhsatlarındaki bilgilerde incelemeye alınıyor. Fiş ve ruhsat denetimlerinin ardından tespit edilen aksaklık varsa, ilgili uyarılar ve tutanak işlemleri yapılıyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen denetimler sayesinde raf ile kasa fiyatları arasında oluşabilecek farklılıkların önüne geçilmesi ve Çayırovalı tüketicilerin korunması amaçlanıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.

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