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Mersin Belediyesi'nden ara tatilde çocuklara özel tiyatro etkinlikleri başladı

Mersin Belediyesi'nden ara tatilde çocuklara özel tiyatro etkinlikleri başladı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocukları tiyatro oyunlarıyla buluşturdu.

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Çocukların tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla hareket eden Yenişehir Belediyesi, “Nasrettin Hoca ve Kuklaları” ile “Karagöz Masallar Diyarında” oyunlarını çocuklar için sahneledi. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birbirinden güzel oyunların sahneleneceği ve 18 Kasım’da başlayacak olan 3. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’ne hazırlanan Yenişehir Belediyesi, 'Tiyatro Yenişehir’de güzel' sloganıyla iki çocuk oyununu Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde çocuklarla buluşturdu. Tiyatro oyunlarında salonu dolduran çocuklar keyifli zaman geçirirken, aileler de çocuklarının böyle bir etkinlikte eğlenmesi ve eğlenirken öğrenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çocuğuyla birlikte oyunları izleyen Ümit Karakış, “Çok güzel bir etkinlik, çocukları geçmişle buluşturmak, boş zamanlarını doldurmak, onlara bir şeyler kazandırmak gerçekten çok güzel. Abdullah başkana teşekkür ederiz” dedi. Nalan Sin ise “Çocuklar çok eğlendiler. Abdullah Özyiğit başkanın hizmetlerini beğeniyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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