Mardin'in Yurderi köyündeki tarihi yapılar turizme kazandırılacak

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Yurderi köyünde hüküm süren medeniyetlerden kalma tarihi yapılar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

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Kızıltepe ilçesi Yurderi köyünde hüküm süren medeniyetlerden günümüze kalan mağaralar, su sarnıçları, kuyular, kilise ve kaya mezarları, turizme kazandırılmayı bekliyor. Köy sakinlerinden Hasan Ortekin, köyün tarihi Mardin'den daha eski olduğunu belirterek, suyun bol olması nedeniyle eskiden beri köylerinin ilgisini çektiğini söyledi.

''Turistik açıdan önemli bir köy''



Tarihçesi çok eskilere dayandığını ifade eden Ortekin, "Keldani Kilisesi, mağaralar ve birçok tarihi yerimiz bulunuyor. Devlet yetkililerimizden buranın keşfedilmesini istiyoruz. Turistik açıdan önemli bir köy. Tarihi konum açısından devletimiz hemen el atsa çok mutlu oluruz. Zamanında köyümüzde bir sürü kavim yaşamış. Süryani ve Hıristiyan birçok vatandaşımız yılda iki kez burayı ziyaret ediyor, etraftaki kiliseleri keşfediyorlar. Tarih açısından köyümüz çok zengin bir köydür" dedi.

Akdeniz ikliminin hakim olduğu bilinen Yurderi köyünde zeytin, arpa, mısır gibi birçok ürün yetiştiriliyor.