Öfkeli damat bıçakla yaraladığı eşi ile anne-babasından özür diledi mahkeme affetmedi

Muğla’nın Seydikemer İlçesi’nde boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı babasının evine pencere camını kırarak girip eşini, kaynanasını ve kayınbabasını bıçaklayarak yaralayan damat 43 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin karar duruşmasında bıçakla yaraladığı eşi ile anne-babasından özür dileyen damat Mustafa Sazboğaz, "Çok pişmanım. Kendilerinden ayrı ayrı özür diliyorum. Kızımı göstermedikleri için bu olay meydana geldi. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.

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Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesinde 19 Temmuz 2022 tarihinde 29 yaşındaki Mustafa Sazboğaz isimli kişi, şiddet uyguladığı iddiasıyla kendisinden boşanmak isteyen eşi bir çocuk annesi 26 yaşındaki Merve Sazboğaz, kayınvalidesi Ülkü Sazboğaz (63) ve kayınpederi Ramazan Sazboğaz'ı (71) yaşadıkları evin penceresinden habersizce girip darp edip bıçaklayıp kaçtı.

Yaralılar hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken kaçan Mustafa Sazboğaz ise jandarma tarafından yakalanıp hazırlanan suç evrakıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konulmuştu. Mustafa Sazboğaz için, ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘Mala zarar verme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs ve eşi kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açılarak 3 kez müebbet hapis cezası istenmişti. Önceki duruşmalarda, eşi Merve S., kayınvalidesi Ülkü S. ve kayınpederi Ramazan S. Mustafa Sazboğaz’ın kendilerini öldürmek istediğini, bıçakladığını ve kendisinden davacı olduklarını ileri sürmüşlerdi. Eşi Merve S., kayınvalide Ülkü S. ve kayınpeder Ramazan S. karar duruşmasına katılmazken, duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Mustafa Sazboğaz duruşmadaki ifadesi ve son sözünde, “Kızımı görmek istemiştim. Hatta Aydın Aile Mahkemesi’ne de başvurdum. Boşanmak istemiyordum. Ben kayınvalidem, kayınbabam olsa da annem, babam gibi sevdiğim için evlerine gittim. Böyle bir olay olduğu için çok pişmanım. Kendilerinden ayrı ayrı özür diliyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık avukatı Bülent Demen ise, “Müvekkilinin olaydan bu yana hafızasının kesilmiş gibi olduğunu, kendisinin cezaevinde 6-7 kez görüşürken hep sıkıntı yaşadığını, ceza ehliyetinin yaptığı eylemin ağırlığına yönelik rapor aldırılması taleplerine cevap verilmediğini çocuğunu görmeye gittiğinde hakaretler gördüğünü, sanığın kendisinin saldırıya uğradığını bu yüzden gözünün kararıp olayın bugünkü noktaya geldiğini ileri sürerek mütalaadaki ‘kasten adam öldürme suçlamasına’ katılmadığını belirtti.

Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanık Mustafa Sazboğaz’ın eşi Merve Sazboğaz ’a yönelik eyleminden dolayı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, olayın teşebbüs aşamasında kaldığından 15 yıl hapis cezasına, kayınvalidesi Ülkü Sazboğaz’a yönelik eyleminden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, yine teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı15 yıl hapis cezası, kayınpederi Ramazan Sazboğaz’a yönelik eylemin de teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, konut dokunulmazlığını ihlalden 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken bu cezayı bir kat arttırıp, 2 yıl 12 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, mala zarar verme suçundan da 4 ay hapis cezasına çarptırılan damat toplamda 43 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.