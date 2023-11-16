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İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili TBMM Dışişleri Komisyonu’nda yeni gelişme

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili TBMM Dışişleri Komisyonu’nda yeni gelişme

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in katılım protokolü görüşmelerini erteledi. Yeni toplantı için tarih belirleneceği kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda net ifadeler kullandı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, geçtiğimiz ay imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmişti.

Erdoğan: İsveç'i takip ediyoruz

Söz konusu kanun teklifini değerlendiren Erdoğan, "Şu anda komisyonda. İsveç ne yapıyor ne ediyor, onu da takip ediyoruz." demişti.

Konu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara milletvekili Fuat Oktay öncülüğünde yapılan toplantıda ele alındı.

NATO protokolü ertelendi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi görüşüldü.

Görüşmeden, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü görüşmelerinin ertelenmesine yönelik karar çıktı.

Müzakereler yeterince olgunlaşmadı

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle müzakerelerin ertelenmesi kararı alındı.

Önergede, "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer aldı.

Yeni tarih belirlenecek

Ayrıca görüşmede 7 uluslararası anlaşma da ele alındı. İlerleyen günlerde yeni bir toplantı için tarih belirlenmesi bekleniyor.

Teklif, Komisyon'dan geçmesi durumunda TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

İsveç'in NATO'ya katılım süreci

Kuzey Atlantik Antlaşması'na İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu'na havale edilmişti.

Sürecin ilerletilebilmesi için, İsveç'ten terörle mücadele ile savunma sanayii ihracatında uyguladıkları yaptırımların ve kısıtlamaların kaldırılması başta olmak üzere, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik somut adımlar atmalarının talep edildiği kaydedilmişti.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek sözü

Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.

İsveç, Finlandiya ile birlikte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından NATO'nun birer üyesi olabilmek için başvuruda bulunmuştu.

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