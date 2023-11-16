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Altın piyasasında son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın piyasasında son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 870 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 796 bin lira, en yüksek 1 milyon 870 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 1 milyon 870 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 864 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 549 milyon 332 bin 752 lira, işlem miktarı ise 3.066,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 821 milyon 553 bin 233 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden olarak sıralandı.

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