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Nihal ve Bahar Candan kardeşler hakkında flaş gelişme! Savcıdan tutuklama talebi

Nihal ve Bahar Candan kardeşler hakkında flaş gelişme! Savcıdan tutuklama talebi

Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. isimli şahısların savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti.

Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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