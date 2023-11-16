Adliyeye böyle götürüldüler... Nihal Candan ve Bahar Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı: Yanlışlıkla 12 yazdım
Nihal Candan ve Bahar Candan'ın emniyetteki sorguları tamamlandı. Sosyal medya fenomeni Candan kardeşler adliyeye sevk edildi. Nihal Candan ve Bahar Candan'ın adliyeye götürüldükleri anlar görüntülenirken, emniyette verdikleri ifadeleri de ortaya çıktı.
"Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı.
İfadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenilen fenomen kardeşler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Candan kardeşlerle birlikte şüpheli Hacı İsrafil S. de adliyeye sevk edildi.
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı.
Çete liderinden çok uzun zaman önce ayrıldığını iddia etti
Nihal ve Bahar Candan’a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın’la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Candan, Onur Apaydın'ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.