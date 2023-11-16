Hatay’da yoldan çıkan araç kaza yaptı, 1 kişi yaralandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde hafif ticari araç, yolda çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı.

Abone ol

Antakya ilçesine bağlı Apaydın Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybederek yolda çıktı ve kaza yaptı. Hafif ticari araç içerisinde şoför sıkışıp kaldı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan şoför kurtardı. Yaralı olarak kurtulan şoför sağlık ekipleri tarafından teslim alındı. Sağlık ekiplerinin ilk yardımının ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.