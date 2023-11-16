Polatlar davasının kilit ismi Ahmet Gün itirafçı olacak!

Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Ahmet Gün, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini savcılığa bildirdi.

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Polatlar davasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yaşantıları ile dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat’ın, lüks villalarından cezaevine düşme serüveni gündem konuları arasında.

Polatlar ve ailelerinden birçok kişinin de içlerinde bulunduğu 14 şüpheli 5 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturmayı yürütüyor.

Davanın kilit ismi itirafçı olacak

Davanın kilit olarak nitelendiren ve tutuklu bulunan bir isim de Ahmet Gün.

Gazeteci Murat Ağırel’in paylaşımına göre, çiftin avukatı olan Ahmet Gün, savcılığa verdiği ifadesinde etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini paylaştı.

Buna göre Ahmet Gün, itirafçı olacak.

Ahmet Gün kimdir, dava ile alakası nedir?

Dilan ve Engin Polat çiftinin devam eden soruşturmasında dosyanın kilit isimlerinden birisi olan Ahmet Gün şirketlerin mali müşaviri.

MASAK raporuyla ortaya çıkan detaylara göre Polat ailesinin şirketlerine 5 ayrı şirket sahte fatura kesmişi.

Bu şirketlerden biri de BYZ Gün Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

Aynı zamanda bu şirketin kurucu sahibinin ise Ahmet Gün’ün kızı olan B.N.G. olduğu ortaya çıktı.

Bir diğer yandan Ahmet Gün ile ilgili ortaya atılan bir iddia da şoföründen geliyor.

Buna göre, “Ahmet Gün farklı kişiler adına paravan şirketler kurdu. Rüşvetle vergi borçlarını sildirdi” ifadesi verildi

Etkin pişmanlık yasası

Tüm bunların yanında “etkin pişmanlık” yasası akıllarda soru işareti oluşturdu.

Peki bu ne anlama geliyor?

Türk Ceza Kanunu sisteminde iki yöntemle etkin pişmanlık hükmünden yararlanarak ceza indirimi almak mümkündür.

Suç ortakları bildirerek, suçun ortaya çıkması sağlanır

İlk yöntem, yargılanan kişinin, soruşturma aşamalarında suç ortaklarını, suça yardım eden kişileri, azmettirenleri savcılığa veya mahkemeye bildirerek suçun ortaya çıkmasını ve suç faillerinin cezalandırılmasını temin etmesiyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimi alır.

Bir diğer yöntem ise şöyle;

İşlenen suç nedeniyle mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin etme suretiyle giderilmesi halinde sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimi alır.