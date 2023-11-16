Numan Kurtulmuş: Anayasa ve iç tüzük yerel seçim sonrasına kalacak

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa konusunda çalışmaların yerel seçim sonrasında başlayacağını söyledi. Kurtulmuş, "Bize düşen, bu süreçte müzakere ortamı için diyalogları artırmak" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grubunu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçildikten sonra siyasi partilerin gruplarının kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bir plan çerçevesinde siyasi partilerin gruplarına ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Kurtulmuş, MHP, İyi Parti, CHP, Saadet Partisi ve AK Parti gruplarıyla görüştüğünü belirtti. Numan Kurtulmuş, bugün uygun olmadıkları için HEDEP grubuyla sonraki hafta görüşeceğini bildirdi.

Ziyaretlerin iadeiziyaret kapsamında olduğunu dile getiren Kurtulmuş, siyasi partiler arasındaki ortamın yumuşatılması, müzakere ortamının güçlendirilmesi, fikir alışverişi mekanizmalarının sağlam şekilde kurulabilmesi için bu irtibatların önemli olduğunu vurguladı.

"Üzerimizde büyük sorumluluklar olduğunun farkındayız"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 28. Dönem'de Meclis'e büyük sorumluluklar düştüğünü, bu dönemin Cumhuriyet'in ikinci asrına geçişin başlangıcını yapan dönem olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

Meclis'te Türkiye'nin temel meseleleri üzerinde yoğun çalışma imkanımız olacak. Bunların en başında içtüzük ve yeni anayasa tartışmalarının, doğru zemini ve doğru yöntemi, bunun TBMM'nin öncülüğünde, TBMM'deki siyasi partilerle en yüksek düzeyde bir ittifakın oluşmasını sağlayacak şekilde müzakere edilerek gündeme getirilmesidir. Bütün bu konuları, bütün parti gruplarıyla yaptığımız görüşmelerde ele alma imkanımız oldu. Üzerimizde büyük sorumluluklar olduğunun farkındayız. Özellikle bu süreç içerisinde yaşadığımız dünyadaki gündemin de son derece ağır bir gündem olduğunu, Türkiye üzerinde de yaşananların büyük bir tarihi sorumluluk getirdiğini biliyoruz.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Kurtulmuş, soykırım derecesine ulaşan katliamlara karşı Türkiye'nin her alanda, her platformda büyük mücadele verdiğini ifade etti.

"Filistin davasının yanındayız"

Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanımızın, bendenizin Meclis Başkanı olarak, Dışişleri Bakanımızın, diğer bütün arkadaşlarımızın, her alanda, dünyadaki bütün platformlarda mazlum, masum ve gerçekten çaresiz bırakılmış olan Filistin halkının yanında mücadele ettiğimizi görüyorsunuz. Bu kadar ağır sorumlulukların yaşandığı, bu kadar zor sorunlarla hem bizim hem bölge ülkelerinin hem de bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı bir dönemde Türkiye'nin iç siyaset bakımından yakın diyalogla çalışmasının zaruri bir durum olduğunun altını çizmek isterim. Her alanda, her fikirde uyuşmayabiliriz ama parlamentoda bulunan siyasi partilerin farklı fikirlerine rağmen ortak hareket edebilme becerisini kazanmalarının gerekli olduğu kanaatindeyim.

Yüksek düzeyde temas trafiğinin oluşmasının hem TBMM'nin alacağı kararların daha olgun şekilde gerçekleşmesi hem de Türkiye siyasetinin üzerindeki yükün hafifletilmesi bakımından zorunlu olduğuna işaret eden Kurtulmuş, ziyaretleri bu kapsamda yaptıklarını ve sürdüreceklerini söyledi.

"Bize düşen, temasların güçlü şekilde sürdürülmesini temin etmektir"

Ziyaret trafiğiyle ilgili takvimlendirmenin olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin sürdüğünü anımsattı.

Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda süren bütçe trafiğinin 11 Aralık'tan itibaren TBMM Genel Kuruluna geleceğini, ondan sonra da partiler için yerel seçim hazırlıklarının başlayacağını aktararak, "Özellikle anayasa ve İçtüzükle ilgili meselelerin çok büyük ihtimalle yerel seçim sonrasındaki döneme kalacağı aşikardır. Bu dönem içerisinde bize düşen, bu müzakere ortamının sağlıklı bir şekilde yürümesini temin etmek için diyalogları artırmak, partilerin arasındaki bu temasların güçlü şekilde sürdürülmesini temin etmektir." dedi.