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Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı

Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ile beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanırken, Candan kardeşlerin ağlamaları adliye koridorlarında yankılandı.

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Candan kardeşlerin emniyette verdikleri ifadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmedikleri öğrenildi.

Nihal ve Bahar Candan’a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın’la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Candan, Onur Apaydın’ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.

Mağdurlara güven vermek için bu yöntemi kullanmışlar

Çetenin mağdurlara güven vermek için Nihal ve Bahar Candan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı. Nihal Candan ifadesinde bu konuyla ilgili, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını öne sürdü. Bahar Candan ayrıca, kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini belirtti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Candan kardeşlerle birlikte şüpheli Hacı İsrafil S. de adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edildiler

Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan ve Hacı İsrafil S. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul’da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti. Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklandılar

"Suç örgütüne üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul’da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve şüpheli Hacı İsrafil S., sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Tutuklama kararı sonrası ağladılar

Candan kardeşler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanırken, karar sonrası iki kardeşin "Neden, neden" diyerek ağlamaları adliye koridorlarında yankılandı

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