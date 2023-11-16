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ABD’de yüzlerce Starbucks çalışanı greve gitti

ABD’de yüzlerce Starbucks çalışanı greve gitti

New York kentinde çalışma şartlarını protesto eden yüzlerce Starbucks çalışanı iş bıraktı.

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Dünyaca ünlü ABD'li kahve zinciri Starbucks çalışanları greve gitti.

New York şehrinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebinde bulunan yüzlerce çalışan, kahve zincirinin bugüne özel düzenlediği, "Red Cup Günü" etkinliği sırasında iş bırakarak, protesto gösterisi düzenledi.

"Sözleşme yoksa kahve yok"

New York Üniversitesi kampüsünde yer alan kahve zincirinin çalışanları, “Sözleşme yoksa kahve yok” sloganları attı.


Starbucks tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde onlarca dükkanda grev olduğu doğrulanırken, dükkanların yarısından fazlasının müşterilere hizmet verdiği belirtildi.

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