BIST 7.781
DOLAR 28,66
EURO 31,19
ALTIN 1.827,81
HABER /  GÜNCEL

Bakan Güler 'KAAN' için tarih verdi! 'İhtiyaç duyduğumuz an düğmeye basarız'

Bakan Güler 'KAAN' için tarih verdi! 'İhtiyaç duyduğumuz an düğmeye basarız'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler S400 VE KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu. KAAN'ın uçuşu için tarih veren Bakan Güler, S400'le ilgili olarak, "İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız" dedi.

Abone ol

Bakan Güler, "S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız. KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak. ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak." ifadelerini kullandı.

Sınırlarımız olmadığı kadar güvenilir. Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekili sınıra götürebiliriz. F-35’i alma taraftarı değilim. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var.

MKE’de eski teknolojiler var onları yeniliyoruz. Çalışmaları başlattık seneye bu zamanlar size bunları sunarız.

Siber Savunma ile uğraşıyoruz. Siber ülkemizi savunmak için ne gerekiyorsa çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Eğitim konusunda da dünyada neresi en iyiyse oradan eğitim alıyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alınacağını bildirdi.

Bakan Güler, "40 Eurofighter alacağız. İngiltere ve İspanya 'evet' dedi. Almanya'yı iknaya çalışıyoruz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45'er gün hak mahrumiyeti
Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45'er gün hak mahrumiyeti
Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti
Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti
Çanakkale açıklarında 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Çanakkale açıklarında 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kayıp yaşlı kadın mezrada bulundu
Kayıp yaşlı kadın mezrada bulundu
Fırtınada dengesini kaybedip inşaatın çatısından düşen işçi öldü
Fırtınada dengesini kaybedip inşaatın çatısından düşen işçi öldü
Dört büyüklerden ortak Filistin kararı!
Dört büyüklerden ortak Filistin kararı!
Polatlar davasının kilit ismi Ahmet Gün itirafçı olacak!
Polatlar davasının kilit ismi Ahmet Gün itirafçı olacak!
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Numan Kurtulmuş: Anayasa ve iç tüzük yerel seçim sonrasına kalacak
Numan Kurtulmuş: Anayasa ve iç tüzük yerel seçim sonrasına kalacak
Cengiz Ünder, milli aradan sonra hazır olacak
Cengiz Ünder, milli aradan sonra hazır olacak
Barış Pehlivan'ın yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi
Barış Pehlivan'ın yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi
Tüm E-Ticaret şirketleri mercek altında! Rekabet Kurumu'nun soruşturmasının detayları
Tüm E-Ticaret şirketleri mercek altında! Rekabet Kurumu'nun soruşturmasının detayları