Bakan Güler 'KAAN' için tarih verdi! 'İhtiyaç duyduğumuz an düğmeye basarız'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler S400 VE KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu. KAAN'ın uçuşu için tarih veren Bakan Güler, S400'le ilgili olarak, "İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız" dedi.

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Bakan Güler, "S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız. KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak. ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak." ifadelerini kullandı.

Sınırlarımız olmadığı kadar güvenilir. Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekili sınıra götürebiliriz. F-35’i alma taraftarı değilim. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var.

MKE’de eski teknolojiler var onları yeniliyoruz. Çalışmaları başlattık seneye bu zamanlar size bunları sunarız.

Siber Savunma ile uğraşıyoruz. Siber ülkemizi savunmak için ne gerekiyorsa çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Eğitim konusunda da dünyada neresi en iyiyse oradan eğitim alıyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi TBMM'de oy çokluğu ile kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alınacağını bildirdi.

Bakan Güler, "40 Eurofighter alacağız. İngiltere ve İspanya 'evet' dedi. Almanya'yı iknaya çalışıyoruz." dedi.