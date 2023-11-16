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Kayıp yaşlı kadın mezrada bulundu

Kayıp yaşlı kadın mezrada bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan yaşlı kadına, mezrada sağ olarak ulaşıldı.

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Boztopraklı Mahallesi'nde dün geceden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Cennet Karaoğlan'ın yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeğinin de katılımıyla yürüttüğü çalışmada, Karaoğlan'ı 13 saat sonra evinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki mezrada buldu.

Jandarma personelince bulunduğu yerden alınan Karaoğlan, sağlık kontrolleri için Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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