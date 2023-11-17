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Fahrettin Altun: Türkiye Filistin'i asla terk etmeyecektir

Fahrettin Altun: Türkiye Filistin'i asla terk etmeyecektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in sistematik savaş çığırtkanlığı ve dezenformasyon kampanyalarına rağmen barış için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Türkiye Filistin'i asla terk etmeyecektir" açıklamasını yaptı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in sistematik savaş çığırtkanlığı ve dezenformasyon kampanyalarına rağmen barış için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Türkiye Filistin'i asla terk etmeyecektir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in dikkatleri sivillere karşı işledikleri savaş suçlarından başka yöne çekme çabalarının kendilerini şaşırtmadığını belirterek, "İsrail hükümeti Filistinlilere yönelik yaptıkları saldırılar hakkında nasıl dezenformasyon yayıyorsa en tepedeki liderleri de şimdi Türkiye hakkında yalanlar yaymakla meşgul. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman gerçekleri söylemekten korkmadı ve korkmamaya da devam edecektir." ifadelerini paylaştı.

İsrail hükümetinin bir ayı aşkın süredir Gazze'de neler yaptığını tüm dünyanın gördüğünü bildiren Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Hiçbir dezenformasyon gerçekleri gizleyemez. Kariyerini onlarca yıldır her türlü barış şansını yok etmek üzerine inşa etmiş bir siyasetçi olarak Netanyahu'nun, Filistinli sivilleri hedef alan anlamsız savaşıyla ilgili gerçekleri duymayı kaldıramayacağı açıktır. Netanyahu ve onun gibi aşırılık yanlısı unsurlar işgal, etnik temizlik ve savaş suçlarının sürdürücüleridir. Bölgede barış inşa etmek gibi bir dertleri yoktur ve ellerine geçen her fırsatta savaş için bastırmaya devam edeceklerdir. İsrailli siyasetçiler sürekli şiddet konusunda ısrarcı olsalar da dünya, kalıcı barışı sağlamak için şimdi harekete geçmelidir.

Adil ve hakkaniyetli bir barış için birleşerek onları bu kötü emellerinden mahrum bırakmalıyız. İsrailli siyasetçilerin Filistinli sivillere karşı işledikleri suçları bir kez daha kınıyoruz. Kamuoyu önünde çoktan kaybettiler. Liderliğimize yalan ve iftiralarla saldırarak bu gerçeği gizleyemezler. İsrail'in sistematik savaş çığırtkanlığı ve dezenformasyon kampanyalarına rağmen barış için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Türkiye Filistin'i asla terk etmeyecektir."

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