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'Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasını yalanladı

'Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasını yalanladı.

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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Asansör, yaşanan elektrik dalgalanması sebebiyle kendisini referans kat olan -1'e güvenli bir şekilde çekmiş olup sonrasında zemin kata çıkarak yolcuları indirmiştir. Herhangi bir düşme ve kayma söz konusu olmayıp yaralanan öğrenci bulunmamaktadır. Yeşil etikete sahip olan asansörde yapılan incelemelerde hiçbir soruna rastlanılmamıştır."

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