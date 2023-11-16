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Kylian Mbappe, milyonlarca euroluk dev bonusundan vazgeçti

Kylian Mbappe, milyonlarca euroluk dev bonusundan vazgeçti

PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe, kulüpten alacağı 80 milyon euroluk bonusunu almaktan vazgeçti.

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Fransız devi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mbappe, kulüpten alacağı 80 milyon euroluk dev bonusundan vazgeçti.

Yıldız futbolcu, 2022 yılında sözleşmesini 2 yıllığına uzattığından dolayı 80 milyon euro kazandığı sadakat bonusundan vazgeçti.

KADERİ KENDİ ELİNDE

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Fransız devi Mbappe ile tekrardan sözleşme uzatmak için harekete geçti. Son zamanlarda çıkan Real Madrid'in, Kylian Mbappe'yi transfer etmek istememesi haberlerinden sonra Kylian Mbappe'nin kaderi kendi ellerine bırakıldı.

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