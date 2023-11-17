İYİ Parti'yi Ekrem İmamoğlu mu karıştırıyor? Meral Akşener 'ittifak yapmayacağım' deyince...

İYİ Parti'de kaos her gün biraz daha büyürken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den şok bir iddia geldi. Abdülkadir Selvi, "Akşener, ittifak yapmayacağını açıkladıkça bir el İyi Parti’yi karıştırmaya başladı, İmamoğlu’nun eli olabilir mi?" diye sordu.

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İYİ Parti'de kavga ve istifalar sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti'de başlayan istifa dalgası ve tartışmalar nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bomba bir iddiayı gündeme getirdi. "Akşener’i hedef alan iddialar neden şimdi gündeme getiriliyor?" diye soran Selvi, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu gitti, Akşener sallanıyor

1- Seçim yenilgisi CHP’de Kılıçdaroğlu’nu götürdü. İYİ Parti’de ise Akşener’in tahtını sallıyor.

2- Akşener seçimden sonra partiyi toparlayan bir liderlik yapamadı. Tam aksine kurultay konuşmasından başlamak üzere partiyi parçalıyor.

İttifak için diz çöktürme operasyonu

3- Akşener, ittifak yapmayacağını açıkladıkça bir el İYİ Parti’yi karıştırmaya başladı. Bu el Ekrem İmamoğlu’nun eli olabilir mi? Orasını bilemiyorum ama Akşener’e, ittifak yapması için diz çöktürülmeye çalışılıyor.

- Sonuç, eğer Akşener bu yöntemlerle tehdit edilmeye çalışılırsa bu iş tersine tepebilir.

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