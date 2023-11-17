BIST 7.812
DOLAR 28,72
EURO 31,16
ALTIN 1.831,58
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'yi Ekrem İmamoğlu mu karıştırıyor? Meral Akşener 'ittifak yapmayacağım' deyince...

İYİ Parti'yi Ekrem İmamoğlu mu karıştırıyor? Meral Akşener 'ittifak yapmayacağım' deyince...

İYİ Parti'de kaos her gün biraz daha büyürken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den şok bir iddia geldi. Abdülkadir Selvi, "Akşener, ittifak yapmayacağını açıkladıkça bir el İyi Parti’yi karıştırmaya başladı, İmamoğlu’nun eli olabilir mi?" diye sordu.

Abone ol

İYİ Parti'de kavga ve istifalar sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti'de başlayan istifa dalgası ve tartışmalar nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bomba bir iddiayı gündeme getirdi. "Akşener’i hedef alan iddialar neden şimdi gündeme getiriliyor?" diye soran Selvi, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu gitti, Akşener sallanıyor

1- Seçim yenilgisi CHP’de Kılıçdaroğlu’nu götürdü. İYİ Parti’de ise Akşener’in tahtını sallıyor.

2- Akşener seçimden sonra partiyi toparlayan bir liderlik yapamadı. Tam aksine kurultay konuşmasından başlamak üzere partiyi parçalıyor.

İttifak için diz çöktürme operasyonu

3- Akşener, ittifak yapmayacağını açıkladıkça bir el İYİ Parti’yi karıştırmaya başladı. Bu el Ekrem İmamoğlu’nun eli olabilir mi? Orasını bilemiyorum ama Akşener’e, ittifak yapması için diz çöktürülmeye çalışılıyor.

- Sonuç, eğer Akşener bu yöntemlerle tehdit edilmeye çalışılırsa bu iş tersine tepebilir.

Yazının tamamı için tıkla

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'yi karıştıran konuşma! 'Kasadaki 132 milyon lira nereye gitti?'
İYİ Parti'yi karıştıran konuşma! 'Kasadaki 132 milyon lira nereye gitti?'
İsrail, Batı Şeria'daki mülteci kampını bastı! Hastane kuşatıldı, 4 mahalleye buradan gidin' bildirisi atıldı
İsrail, Batı Şeria'daki mülteci kampını bastı! Hastane kuşatıldı, 4 mahalleye buradan gidin' bildirisi atıldı
Gazeteci, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca hayatını kaybetti! Metin Uca kimdir?
Gazeteci, tiyatrocu ve sunucu Metin Uca hayatını kaybetti! Metin Uca kimdir?
Düğünde istediği şarkı çalınmayınca pompalı tüfekle dehşet saçtı! 1 çocuk öldü 7 kişi yaralandı
Düğünde istediği şarkı çalınmayınca pompalı tüfekle dehşet saçtı! 1 çocuk öldü 7 kişi yaralandı
Fahrettin Altun: Türkiye Filistin'i asla terk etmeyecektir
Fahrettin Altun: Türkiye Filistin'i asla terk etmeyecektir
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde heyelan riski
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde heyelan riski
Kylian Mbappe, milyonlarca euroluk dev bonusundan vazgeçti
Kylian Mbappe, milyonlarca euroluk dev bonusundan vazgeçti
'Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasını yalanladı
'Ankara Çubuk'taki KYK yurdunun asansörü düştü' iddiasını yalanladı
Bakan Fidan: Derhal ateşkes ilan edilmeli
Bakan Fidan: Derhal ateşkes ilan edilmeli
BM: Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var
BM: Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var
Esen Kart 11 ilde 64 bin afetzede aileye ulaştırıldı
Esen Kart 11 ilde 64 bin afetzede aileye ulaştırıldı
Bebeğini çöp konteynerine atan kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Bebeğini çöp konteynerine atan kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi