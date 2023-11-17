İYİ Parti'yi karıştıran konuşma! 'Kasadaki 132 milyon lira nereye gitti?'

İYİ Parti'de kaos giderek büyüyor. Genel Bakan Meral Akşener'in 'defolup gitsinler' dediği isimlerden Ümit Dikbayır'la ilgili iddialar ve Dikbayır'ın direnişi sürüyor. Dikbayır'dan alınan İYİ Parti'nin kasası eksi 16 milyon lirada çıkınca ortalık karıştı. Dikbayır, "Kasadaki 132 milyon lira nerede" diye sordu.

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İYİ Parti'de Meral Akşener'in "İsterse en yakınımdaki olsun, ellerini kıracağım" konuşmasıyla gün yüzüne çıkan İYİ Parti'deki kavga giderek şiddetleniyor. Meral Akşener'in hesaplarını gizlice incelettirme, belediyelerle para ilişkisine girmek gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Ümit Dikbayır'a ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İYİ Parti'yi karıştıran bir konuşmayı aktardı.

Kasada 16 milyon lira eksik çıktı

Saygı Öztürk, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hesaplarını incelettiği iddiası ortaya atılan Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’ın yerine getirilen Cem Özdemir’in göreve başladıktan sonra kasada 16 milyon lira eksik olduğunu söylemesiyle yaşananları şöyle aktardı:

‘Kasadaki 132 milyon lira nerede?’

“İYİ Parti'nin kasası tam takır. Bu durum Ümit Dikbayar'a söylendiğinde, ‘Ne demek kasamız eksi 16 milyon lirada?’ dedi ve ‘Kasada 132 milyon varken, şimdi bu para nerede’ diye sordu. Bir taraftan Akşener'in hesaplarının gizli bir biçimde inceletildiği, bir yandan partinin kasasında olması gereken paranın bulunmadığı iddiası olayı farklı boyutlara taşıdı.

Ümit Dikbayır savcılığa gidiyor!

Ümit Dikbayır, kendisi hakkında disiplin soruşturması açılmasını istedi. Makul bir süre bekledikten sonra dokunulmazlığının kaldırılmasını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup hakkındaki iddianın açıklığa kavuşmasını isteyecek.”