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Safranbolu’da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Safranbolu’da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısının ardından akşam saatlerinde Karabük’ün yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde devam etti.

Sarıçiçek ve ÖmürAhmetkıran mevkiinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. Kar sevincini yaşamak isteyen vatandaşlar arazi araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarken, bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.

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