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Hatay’da 275 litre kaçak rakı ele geçirildi

Hatay’da 275 litre kaçak rakı ele geçirildi

Hatay’ın Defne ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında, 275 litre içime hazır kaçak rakı ele geçirildi.

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından huzur ve güvenin sağlanması için uygulamalara devam ediyor. Bu çerçevede Defne ilçesine bağlı Aknehir Mahallesi’nde yapılan uygulama kontrolünde 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalar neticesinde, 3 bin kilogram fermenteye bırakılmış üzüm ve incir posası, 275 litre içime hazır kaçak rakı ve 85 litre içime hazır kaçak şarap ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs yasal işlemlerin ardından gözaltına alındı.

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