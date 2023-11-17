Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın babası ve abisi konuştu! Köylerini terk etmişler...

Gazeteci Hrant Dink'i öldürdükten 17 yıl sonra tahliye olan Ogün Samast'ı cezaevinin çıkışında ailesinin karşıladığı iddia edilmişti. Baba Ahmet Samast, oğlunu karşılamaya gitmediğini ve oğlunun da henüz eve gelmediğini söyledi.

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Ogün Samast, önceki akşam şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50’de tahliye edildi. Samast’ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tahliye olan Ogün Samast’un Trabzon’daki aile evine gitmediği öğrenildi.

Ogün'ü bulursanız konuşuruz

10Haber’den Hazar Erdost’a konuşan baba Ahmet Samast, “Ben almaya gitmedim. Nasıl gittiyse öyle gelsin” dedi. Abisi Ümit Samast ise konuşmak istemediğini belirterek, “Ogün’ü bulursanız konuşursunuz” dedi. Muhtar, ailenin bir gün önce köyden ayrıldığını söylemiş.

Samast ailesi köyden ayrılmış!

Çal Camili Köyü muhtarı Aziz Demir de Samast ailesinin 14 Kasım’da sessiz sedasız köyden ayrıldığını iddia ederek, “Kimseye bir şey demediler. Köye gelmediler. Emniyet de aradı, bilgi almak istedi. Onlara da söyledim. Gelmediler, geleceklerini de düşünmüyorum” diye konuştu.

Ogün Samast'ın cezaevi günleri...

- Agos Gazetesi Yayın yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından öldürüldü.

- Cinayetin faili olduğu belirlenen Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı.

- 24 Ocak 2007’de tutuklanan Samast, Bolu F Tipi cezaevinden 16 Kasım 2023 günü dün tahliye edildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast’ın cezası, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun genel hükümlerine göre infaz edilmiştir” denildi.