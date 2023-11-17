Van'da kar yağışı başladı, sürücüler zorlandı

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

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Kentte dünden bu yana devam eden sağanak yağış ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde de görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Kar yağışı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi ile Van'ın Çaldıran ile ie Ağrı'nı Doğubayazıt ilçesi bir birine bağlayan Tendürek Geçidi'nde de etkili okurken, sürücüler yolda kontrollü olarak ilerledi.



Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Van'ın doğusunda bulunan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı beyaza büründü.



