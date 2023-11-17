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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Meral Akşener'in yakın çevresine söylediği iddia ediliyor hedef yerel seçimler Barış Yarkadaş'tan olay yazı

Meral Akşener'in yakın çevresine söylediği iddia ediliyor hedef yerel seçimler Barış Yarkadaş'tan olay yazı

Kılıçdaroğlu'na yakın gazetecilerden CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son görevinin her yerde aday çıkartarak belediyeleri AK Parti'ye teslim etmek olduğunu iddia etti.

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Yerel seçimler öncesi İYİ Parti'de sular durulmuyor, istifalar birbirini izliyor. CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'tan Akşener'e yerel seçime dair çok sert suçlamalar geldi.

Yarkadaş, seçim öncesi masadan kalktan sonra Akşener'in "Ben devlete karşı son görevimi yaptım” dediğini iddia eden İYİ Partili eski vekil Aytun Çıray'ın sözlerini yazısında aktardı.

Akşener'i masadan kalkarak Cumhur İttifakı'na 5 puan kazandırdığını savunan Yarkadaş, Akşener'in son görevinin CHP ile ittifak yapılması gerektiğini söyleyen isimleri tasfiye olduğunu iddia etti.

"CHP’yi darmadağın edeceğim” iddiası

Yazar, ayrıca ortalığı karıştıracak "CHP kurultayı öncesi, yakın çevresine “Kılıçdaroğlu’ndan hesabımı soracağım, göreceksiniz CHP’yi darmadağın edeceğim” dediği öne sürülen Akşener, bu sözleri ya öfkeyle ya da ‘’görevi gereği” söylüyor. Bence her ikisi de doğru…" ifadelerine yerdi.

Akşener'in İmamoğlu ile iletişimi kestiğini söyleyen Yarkadaş, yazısını bu sözlerle tamamlıyor: "

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı’na seçilmesi de Akşener için bir şey ifade etmiyor. “Yerel seçimde CHP ile ittifak yapmalıyız. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday çıkarmak doğru değil" diyenleri tasfiye eden Akşener, her yerde aday çıkararak hem belediyeleri AK Parti’ye hediye etmek hem de CHP’yi başarısızlığa uğratarak son görevlerini yerine getirip kenara çekilmek istiyor."

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