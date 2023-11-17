İşte Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın mezarı!

Barış Manço’nun dillere destan olan şarkısıyla tanınan ve herkes tarafından hayali bir karakter zannedilen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa için memleketi Kıbrıs Göçeri Köyünde dernek kuruldu.

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Dernek, herkes tarafından sevilen ve halk kahramanı olan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın unutulmaması adına Barış Manço tarafından yaptırılan mezarı etrafına ziyaretçiler için anıt, müze ve kültür yapıları inşa edecek.

Barış Manço’nun şarkısı ile ünlenen aslında 1800’lü yıllarda zaten yaşadığı Kıbrıs’ta herkes tarafından sevilen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa için dernek kuruldu. Mehmet Ağa, özellikle durumu olmayanlar için yardım yapmayı seven, evlenecek olanlara toprak ve ev sahibi bağışlamasıyla bilinen, Çanakkale Savaşı zamanı da Osmanlı Devletine yapmış olduğu yardımlar dolayısıyla İngilizler tarafından hapis edilen gerçek bir halk kahramanıydı.

1970’li yıllarda da konser için Kıbrıs’a gelen Barış Manço da yerel halktan dinlediği Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya sadece şarkı yazmakla kalmamış aynı zamanda sonrasında Mehmet Ağanın memleketi olan Göçeri Köyüne yıllar sonra gelerek onun mezarının yaptırılması adına bağış yapmış.

Yıllardır mezarına ziyaretlerin artarak devam etmesi sonucu Sarı Çizmeli Mehmet Ağanın yakınları ve hemşerileri tarafından bu kültürel mirası devam ettirmek ve unutturmamak adına da Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu.

Derneğin As Başkanı Osman Alpay, özellikle Türk tarihini yansıtan her türlü geçmişi unutturmamak adına çalışmalar yaptıklarını söyleyerek,” Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs’ta Türk yok mantığında. Zaten buraya anıt yaptırmamızdaki ana sebepler de buranın 500 yıllık Türk köyü olduğunu ve halan daha Türkiye olduğunu anlatmak” dedi.

İhtiyacı olanlar “Sarı Çizmeli Mehmet Ağanın hesabına yaz” derdi

Mehmet Ağanın herkes tarafından bilinmesi istenen hikayesini de anlatan Osman Alpay sözlerine şöyle devam etti:

“Osmanlı, Kıbrıs adasını fethettikten sonra çok çalışkan ve üretken bir ailenin 5 ferdini burası için görevlendirilmiş. Belli bir arazi vermişler ve ekip biçmeleri istenmiş. Çünkü o dönemde burası korsan adasıymış üretim çok azmış. Bu 5 kardeş o kadar çalışkanmış ki 10-15 bin ton buğday, zeytin ve harnup üretip ihracatını yapıyorlarmış. Bu 5 kardeşten biri olarak bilinen Sarı Çizmeli ise insani yönü çok gelişmiş biriymiş. Hem üretiyor hem de paylaşıyormuş. Türk Rum ayrımı da hiçbir zaman yapmamış. Evlenecek olan kişilere yer verip evini yaptırıyormuş. Lokantalara, kahvelere sıkı sıkı tembihlemiş, ‘aç gelen olursa sakın kapıdan geri çevirme’ diye. Gelip orada ihtiyacı olanlar yemeğini yer, ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağanın hesabına yaz’ derlermiş. Mehmet Ağa da her Cuma gelip ödermiş. Milli Mücadele zamanı da Osmanlı’ya hem altın hem de gıda yardımında bulunuyor. İngilizler de bunu fark edince, Sarı Çizmeli Mehmet Ağayı 5 sene hapis tutuyor. Bütün mallarını da kamulaştırıyor. Hapis sonrası kendi gibi gönlü de zengin bu ağa malını mülkünü hep başkalarının hesabını ödeyerek harcadığından, 1920 yılında yokluk içinde Göçeri köyünde vefat ediyor.”

Çizmeler neden Sarı

Çizmelerin sarı olmasının ise ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen Alpay, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağanın dedeleri de ağaymış ve o da geleneği bozmamış. Resimlere baktığımız zaman sarı çizme giymek ağalar için bir ayrıcalık olarak görülüyor. Çizmeyi görünce ağa olduğu anlaşılıyormuş” dedi.

“Anısına yakışır daha güzel gelişmeler yapacağız”

Dernek Başkanı Hüseyin Köroğlu da mezar etrafına yaptırılmak istenilen çalışmalarla Mehmet Ağanın anısına daha yakışır bir ortam oluşturacaklarını söylediği konuşmasında, “Köyde Sarı Çizmeli Mehmet Ağanın mezarı bulunduğu için her gün ziyaretçi geliyordu. Biz de bu yüzden bir dernek kurup, restoran, müze ve daha güzel bir yol yapıp insanların gelip burada rahatça konaklayıp dinlenebileceği ortam oluşturmak için Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneğini kurduk. Yeni olmamıza rağmen devletimizle birlikte hem görüşmeler yaptık hem de güzel yol ettik. Daha da iyi gelişmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ağanın 3. kuşaktan torunu Gülten Yorgancıoğlu da böyle bir atası olduğu için çok gurur duyduğunu söyledi. Yorgancıoğlu aynı zamanda, “Çok fazla halkını, köylüsünü seven iyi niyetli dedemizdi” diyerek kurulan dernek için de destek olan herkese teşekkür etti.

Mehmet Ağanın akrabalarından olan Savaş Bozalan da küçükken Barış Manço’nun mezar ziyaretini hatırlayanlardan. Bozalan “Manço’yu saçlarından tanıdım” dediği anısından şu şekilde bahsetti: “1979 yılında Mehmet Ağanın mezarında iki kişilik yaptığı ziyaretinde kendisini saçlarından tanıdım. O zamanlar küçüktük ama Barış Bey Kıbrıs’tan dönmeden önce mezarın yenilenmesi ve yaptırılması için ilgilenen kişilere masrafın tamamını bıraktığını biliyoruz.”