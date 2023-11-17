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Kars sabaha karla uyandı, vatandaşlar kartopu oynadı

Kars sabaha karla uyandı, vatandaşlar kartopu oynadı

Kars beyaza büründü, vatandaşlar araçlarını durdurarak mevsimin ilk karıyla kartopu oynadı.

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Kars merkezde soğuk ve yağmur etkili olurken, başta Digor olmak üzere yüksek kesimlere kar yağdı. Kars’ta etkili olan soğuk ve yağışlı hava Digor, Sarıkamış, Susuz ve Arpaçay’ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Digor’a bağlı Hanlar mevkiinden Kars istikametine yolculuk yapan vatandaşlar ise kara yolunda araçlarını durdurarak refüjde kartopu oynadı. Vatandaşlar bir süre kartopu oynadıktan sonra araçlarını binerek yollarına devam etti, o anlar anbean kameralara yansıdı. Kars’a karın yağdığını ifade eden vatandaşlar, “3 gündür soğuk ve yağmur vardı, bugün güne karla uyandık, Kars’a kış geldi diyebiliriz” dediler.

Öte yandan Hanlar mevkiinde bulunan evler kar altında kalırken, hemen evlerin sonunda bulunan Çalı Gölü ise kısmen doldu. Kentte hava sıcaklığı eksi 7 derece ölçüldü.

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